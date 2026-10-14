Росія знову атакує Україну всупереч закликам США: Зеленський різко відреагував

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Російські війська розпочали нову хвилю атак безпілотниками, здійснюючи свідомий і безперервний тиск на громадян України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, у Луцьку через влучання «Шахеда» пошкоджено житловий будинок і магазин. Це сталося одразу після нічної атаки на енергетику, наслідки якої досі усувають у Києві, на Київщині та Харківщині.

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«І зараз росіяни запускають нову хвилю дронів. Це навмисний постійний тиск на наших людей. Росія знову показує, чого насправді хоче. Це свідоме продовження війни всупереч закликам Америки та американського президента», — зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Росію потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися — посиленням санкцій, тиском і допомогою Україні для захисту людей.

За словами Зеленського, рішучих дій очікують від лідерів G7 та всіх країн, які прагнуть миру, адже без жорсткого тиску ворог продовжуватиме вбивати. Також він висловив співчуття родинам усіх загиблих.

Атака РФ на Луцьк — останні новини

Нагадаємо, посеред дня 14 жовтня Росія атакувала реактивним безпілотником Луцьк. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — гуртівню товарів.

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Також повідомлялося, що цієї ночі Луцьк здригався від вибухів. Місто атакували російські БпЛА. Стало відомо, що ворог влучив по нафтобазі.

Уже вдень 14 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару, який забрав життя 6 людей. Ще 13 постраждалих, серед них 1 дитина.

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