Росія знову б'є по пальному: в Ізюмі ракета знищила АЗС, є загиблий і поранені

Наслідки удару по АЗС в Ізюмі / © ДСНС

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Російська армія вдень 5 липня завдала ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Однією з цілей атаки стала автозаправна станція у центрі міста.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю АЗС, виникла масштабна пожежа.

Вогонь охопив операторську, газозаправну станцію та автомобілі. До ліквідації наслідків удару залучалися рятувальники та офіцери громад.

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Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще троє людей постраждали.

© ДСНС

За інформацією начальника Хаківської ОВА Олега Синєгубова, поранення отримали жінки віком 39, 42 та 48 років, усіх госпіталізували.

«Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджені пʼять автомобілів. Зруйнована будівля АЗС», — написав він у Telegram.

Це вже далеко не перший випадок, коли російські війська атакують автозаправні станції та паливну інфраструктуру у прифронтових регіонах.

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Атаки Росії на АЗС — останні новини

Нагадаємо, раніше у Сумах було повністю знищено дві автозаправні станції. Ще одну АЗС ворог дощенту зруйнував у Недригайлівській громаді.

Крім цього, росіяни здійснили серію масштабних атак на АЗС у Полтавській, Сумській та Харківській областях. За інформацією директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, це призвело до значних пожеж та руйнувань об’єктів паливної інфраструктури.

Зокрема, у Харкові згоріла щонайменше одна АЗС, ще дві зайнялися в Сумах, а також під ударом опинилися чотири станції в Пирятині та на південь від нього.

Такі удари розглядають як спробу спровокувати дефіцит пального, ускладнити логістику та послабити можливості українських Сил оборони.

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