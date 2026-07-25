Росія знову б’є по цивільних: у Запоріжжі після атаки є поранені

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

У ніч проти 25 липня російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару є постраждалі, також виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Є постраждалі, виникла пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», — повідомив він.

Реклама

За словами Федорова, внаслідок російського удару було пошкоджено приміщення торговельного центру.

На місці влучання спалахнула пожежа. Крім того, відомо про поранених. Інформація щодо кількості постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російська керована авіабомба під час чергової атаки на Запоріжжя влучила по території цвинтаря в одному з районів міста, зруйнувавши надгробки.

Ми раніше інформували, що Росія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами, в результаті чого зафіксовано руйнування, двох загиблих і дев’ять поранених.

Реклама

Новини партнерів