Укрaїнa
224
1 хв

Росія знову била по залізниці: з’явилися фото

Російські армія завдала удару по пасажирському депо в Сумах та залізниці в Харківській області. Минулося без жертв та постраждалих.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росія завдала удару по інфраструктурі "Укрзалізниці"

Росія завдала удару по інфраструктурі «Укрзалізниці» / © Олексій Кулеба

Війська Росії у ніч проти п’ятниці, 31 жовтня, завдали удару по залізничній інфраструктурі у Сумській і Харківській областях. Поїзди курсують із затримкою.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його даними, у місті Суми пошкоджене депо «Укрзалізниці».

«Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд — абсолютно цивільне підприємство, яке працює для пасажирів. Масований наліт „Шахедів“ знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга Суми — Київ», — зазначив він.

Росія завдала удару по інфраструктурі «Укрзалізниці» / © Олексій Кулеба

На Харківщині пошкоджені залізнична інфраструктура у Лозовій. Там поїзди курсують за зміненим маршрутом, є затримки.

Росія завдала удару по інфраструктурі «Укрзалізниці» / © Олексій Кулеба

Раніше повідомлялося, що у Сумах окупанти вдарили по пасажирському депо, внаслідок чого пошкоджено та знищено рухомий склад та господарські приміщення компанії. «Укрзалізниця» залучила підмінні вагони для перевезення пасажирів поїзда № 779/780 Суми — Київ.

На Харківщині пошкоджено інфраструктуру в районі Лозової, тому поїзд № 228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

