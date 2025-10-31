Росія знову била по залізниці: з’явилися фото

Росія завдала удару по інфраструктурі «Укрзалізниці» / © Олексій Кулеба

Війська Росії у ніч проти п’ятниці, 31 жовтня, завдали удару по залізничній інфраструктурі у Сумській і Харківській областях. Поїзди курсують із затримкою.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його даними, у місті Суми пошкоджене депо «Укрзалізниці».

«Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд — абсолютно цивільне підприємство, яке працює для пасажирів. Масований наліт „Шахедів“ знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга Суми — Київ», — зазначив він.

На Харківщині пошкоджені залізнична інфраструктура у Лозовій. Там поїзди курсують за зміненим маршрутом, є затримки.

Раніше повідомлялося, що у Сумах окупанти вдарили по пасажирському депо, внаслідок чого пошкоджено та знищено рухомий склад та господарські приміщення компанії. «Укрзалізниця» залучила підмінні вагони для перевезення пасажирів поїзда № 779/780 Суми — Київ.

На Харківщині пошкоджено інфраструктуру в районі Лозової, тому поїзд № 228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.