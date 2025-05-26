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Росія знову обстріляла ракетами Україну, Трамп заявив, що Путін «абсолютно збожеволів»: головні новини ночі 26 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 травня 2025 року:
Росія здійснила новий масований ракетний удар по Україні Читати далі –>
«Він абсолютно збожеволів»: Трамп накинувся на Путіна за чисельні вбивства мирних українців Читати далі –>
Україну атакували ворожі БпЛА Читати далі –>
У Харкові та Києві вночі пролунали вибухи Читати далі –>
«Я не знаю, що в біса сталося з Путіним»: Трамп відреагував на масовані обстріли України Читати далі –>