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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Росія знову показала своє варварство": ЄС та Китай відреагували на удар по Києво-Печерській лаврі

Лідери ЄС шоковані нічним ударом по українських містах та Києво-Печерській лаврі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Лавра після атаки

Лавра після атаки / © Associated Press

У Європейському Союзі заявили, що Росія не випадково обрала час для масованого удару по Україні в ніч проти 15 червня.

За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, атака збіглася з початком відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

Марта Кос у Facebook заявила, що удар Росії по Україні мав виразний символічний вимір. Вона згадала загибель рятувальників у Харкові, поранених цивільних у Києві та пожежу на території об’єкта світової культурної спадщини ЮНЕСКО Успенського собору Києво-Печерської лаври.

«Час нападу Росії говорить про все. У день, коли Україна відкриває свій перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову показує, чого боїться найбільше. Демократична Україна, міцно закріплена в Європі», — зазначила єврокомісарка.

Реакція Китаю

Китай прокоментував масований російський обстріл Києва 15 червня, внаслідок якого постраждала Києво-Печерська лавра, яка є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Пекін вкотре закликав сторони до переговорів, уникнувши прямої оцінки дій Росії у війні проти України, передає «Укрінформ».

Під час брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзянь отримав запитання від українських ЗМІ щодо обстрілу росіянами Києво-Печерської лаври, яка є одним з найбільш святих місць християнського світу. У відповідь представник КНР традиційно назвав війну Росії проти України «українською кризою» та закликав обидві сторони до миру через переговори.

«У питанні „української кризи“ позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою. Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту», — заявив речник МЗС Китаю.

Реакція Франції

Масована російська атака на Київ, внаслідок якої постраждала Києво-Печерська лавра, викликала різку реакцію у Франції. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що руйнування одного з головних символів української духовної спадщини можна порівняти з ударом по Нотр-Даму в Парижі або базиліці Сен-Дені.

«Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним», — сказав очільник МЗС Франції.

Барро також підкреслив, що дії Кремля свідчать про продовження «колоніальної війни» проти України та залишаються серйозною перешкодою для досягнення миру. Французький міністр додав, що підтримка України з боку Франції та Європейського Союзу не лише триває, але й посилюється.

Реакція Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна додав, що росія «любить показувати себе як охоронця християнської цивілізації», але знову «продемонструвала своє варварство».

«Ударом по Києво-Печерській лаврі вона в черговий раз продемонструвала своє варварство і презирство до спільної спадщини людства. Об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один з найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння протягом майже тисячі років. Сьогодні воно горить через Росію», — заявив Тсакхна.

Реакція Литви

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що для росії вже не існує ніяких «червоних ліній». За його словами, сьогоднішній обстріл є ще одним аргументом для посилення обмежень проти росії й ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС. Будріс заявив, що нинішня пропозиція санкцій ще недостатньо жорстка. Зокрема, за його словами, до санкційного списку досі не входять російські енергетичні гіганти «Росатом», «Роснефть» і «Лукойл», а також відсутня повна заборона морських послуг для російського «тіньового флоту».

«Це одне з найсвятіших місць для християнського світу. Для Росії вже не існує жодних „червоних ліній“, — сказав він.

А литовський президент Гітанас Науседа написав, що для Росії «немає нічого священного», і закликав посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну.

«У нападах Росії на Києво-Печерську лавру, одну з найсвятіших православних святилищ, ми бачимо божевільну зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія називає своєю», — написав Науседа.

Нічна атака по Україні 15 червня — що відомо

У ніч проти 15 червня росіяни атакували Україну ударними БпЛА, а також ракетами повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами росіяни атакували Дніпро та Харків. Усього Повітряні сили зафіксували 70 ракет і 611 БпЛА різних типів.

У столиці загинули 5 людей, 30 зазнали поранень, серед постраждалих — двоє дітей і вагітна жінка. У Харкові вночі під час повторного удару по місцю влучання загинули четверо пожежників.

У Києві багато руйнувань житлових будинків, вперше за час великого вторгнення суттєво пошкоджена Києво-Печерська лавра (і «Мистецький Арсенал» поруч), зокрема Успенський собор, знищена кіностудія Довженка.

Російське Міноборони заявило, що вночі російська армія завдала масованого удару по об’єктах оборонної промисловості в Києві, Харкові та Дніпрі. Там кажуть, що не били по Лаврі.

Як повідомило МВС, у той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської лаври, росіяни завдали повторного удару поруч — по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал».

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