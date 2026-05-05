Росія знову вбиває цивільних: Зеленський назвав кількість загиблих у Запоріжжі та Дніпру

Зеленський відреагував на криваві удари по Запоріжжю та Дніпру / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував черговий кривавий російський удар по українських містах, який окупанти завдали вдень 5 травня.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За його словами, внаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 12 людей. Ще 7 людей було поарнено. Загалом внаслідок удару — 37 постраждалих.

«Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста — росіяни не обмежують себе у знищенні життя», — обурився Зеленський.

Він наголосив, що це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар, і нагадав, що жодного дня такі російські удари по українських містах і селах не припиняються.

Крім того, увечері російські війська завдали удару по Дніпру. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули, повідомив Зеленський.

«Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на „святкування“. Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя», — підсумував він.

Раніше президент Зеленський повідомив, що внаслідок удару КАБами по Краматорську загинули 5 людей.

