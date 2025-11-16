Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одещини - стали відомі наслідки

Енеергетики / © Associated Press

В Одеській області вночі російські безпілотники знову атакували енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили у Міненерго та очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок обстрілу у регіоні частково відсутнє електропостачання. Удари були спрямовані по цивільних об’єктах енергетики на півдні області. Попри роботу підрозділів протиповітряної оборони, окремі безпілотники влучили в інфраструктурні об’єкти, зокрема пошкодивши сонячну електростанцію.

«У результаті атаки частина обладнання енергетичного комплексу зазнала ушкоджень. На території об’єкта виникли пожежі, які оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС», — повідомили в адміністрації.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У ДСНС уточнили, що рятувальні бригади спільно з енергетиками відразу приступили до аварійно-відновлювальних робіт. На окремих ділянках тривають роботи з відновлення електропостачання.

В ОВА зазначили, що у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності, а об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення переведені на резервне живлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уночі проти 14 листопада російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру та об’єкт енергетики.