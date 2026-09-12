Росія знову вдарила по заходу України: "прилетіло" на Рівненщині, перші подробиці

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

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Внаслідок російської атаки на Рівненську область зруйноване одне з підприємств у Сарненському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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«Продовжується повітряна атака на Рівненщину. На жаль, було зруйноване одне з підприємств на Сарненщині», — зазначив Коваль.

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Він додав, що наразі інформації про постраждалих немає.

«За попередньою інформацією, люди не постраждали», — повідомив начальник ОВА.

Коваль закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Вкотре закликаю жителів області під час сигналу повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки», — наголосив він.

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