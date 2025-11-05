Росія знищує Чорне море: екологи попереджають про незворотні зміни

Чорне море

Агресія Росії проти України створює серйозні екологічні загрози для Чорного моря. Вчені попереджають: якщо процес не зупинити, море може перетворитися на зовсім іншу екосистему.

Про це розповів Крим.Реалії.

Після анексії Криму Росія самовільно збудувала Керченський міст, що суттєво вплинуло на природні течії та морське середовище. Біля опор зникли донні організми, а шум і світло заважають міграції морських ссавців.

За даними NASA, міст впливає навіть на сезонні процеси: взимку крига затримується між опорами, утворюючи штучну дамбу, що призводить до задухи риби та руйнування берегів. З початком його експлуатації фіксують різке зростання смертності дельфінів.

Окрім техногенних наслідків, море потерпає від розливів нафтопродуктів із російських суден. Наприкінці 2024 року в Керченській протоці сталася аварія танкерів «Волгонефть», наслідки якої досі не ліквідовані.

Після початку повномасштабного вторгнення екологічна ситуація погіршилася ще більше. Окупанти використовують Крим як військову базу, що спричиняє регулярні забруднення моря паливом і вибухівкою.

Чорне море — полігон екологічного терору

У Представництві президента України в АРК Чорне море називають «полігоном екологічного тероризму».

За даними фахівців, російські військові замінували західну частину моря, а корозія мін вивільняє вибухові речовини та важкі метали. Це створює тривалу загрозу для морської фауни.

Попри заяви російських науковців про «розширення біорізноманіття», більшість нових видів є інвазивними. У Чорному морі вже фіксують появу корейського окуня, який може витісняти місцеву фауну.

Також науковці повідомляють про зменшення популяції дрібних рачків — копеподів, що є ключовою ланкою харчового ланцюга.

«Якщо вибити цю основу, почнуться каскадні зміни — і це буде вже зовсім не те море, яке ми знаємо», — зазначив біолог Віктор Мельников.

Фахівці наголошують: без міжнародного моніторингу Чорне море може втратити здатність до самовідновлення.

Україна закликає ООН і ЄС створити екологічну місію для фіксації наслідків військової агресії РФ та визначення заходів із відновлення морського середовища.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня дрони атакували об’єкти РФ в окупованому Криму. Їх противник використовує для забезпечення армії та забезпечення можливості продовжувати війну. Попередньо, під ударами опинилися нафтобаза і теплоелектроцентраль.

За повідомленнями, у селищі Гресівський було уражено Сімферопольську ТЕЦ, яка забезпечувала Сімферополь світлом і теплом. Водночас, за іншими даними, у Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поряд нафтобаза.

У селищі Гвардійське БпЛА уразили нафтобазу ATAN — об’єкт зберігання та розподілу пального, зайнялася пожежа.