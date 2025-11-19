Росія знищила архітектурну пам’ятку на Сумщині, де гостював Шевченко: що відомо

Дрон

Російські війська продовжують цілеспрямовано нищити культурну спадщину України. У ніч із 15 на 16 листопада ворожий удар припав на унікальну пам’ятку архітектури 19 століття — садибу Хрущових у селі Лифине на Сумщині.

Про це пише CORE та «Суспільне».

Садиба Хрущових, розташована на пагорбі серед ставків, завжди була однією із найяскравіших архітектурних перлин Лебединського району.

Внаслідок нічної атаки російських військ будівля зазнала значних руйнувань. На місці, де стояв головний будинок, залишився лише кам’яний каркас.

Зруйнована садиба / фото Титаренка Ігоря / © Фото з відкритих джерел

Що будували Хрущови

Сама садиба виникла ще наприкінці 18 століття. Головний будинок був зведений у 1830-х роках.

У 1880-х роках будівлю суттєво перебудували за ініціативи власника, громадського діяча Дмитра Олександровича Хрущова. Будинок облицювали цеглою, додали вежі, люкарни та декоративні елементи.

Саме завдяки цьому садиба отримала риси французького неоренесансу, що було рідкістю для Сумщини. Її вирізняли колони біля входу, діамантовий руст і глибокі лоджії.

Як раніше виглядала садиба / фото Максима Назаренко / © Фото з відкритих джерел

Особливість маєтку ще й у тому, що він пов’язаний з ім’ям Кобзаря. У червні 1859 року тут перебував Тарас Шевченко.

Поету дуже сподобався великий сад із ставками та старими дубами. Відомо, що саме тут Шевченко створив кілька малюнків і написав свій вірш «Ой там на горі ромен цвіте». Біля будинку також росла сосна, яку називали «шевченківською».

Попри те, що від садиби залишився лише кам’яний каркас, експерти зберігають надію.

Архітектор та урбаніст Ігор Титаренко, коментуючи трагедію, наголосив, що держава повинна продовжувати охороняти навіть зруйновані об’єкти культурної спадщини, підвищувати їхній статус і сприяти їхньому відновленню у майбутньому.

Нагадаємо, під час масованої атаки 19 листопада росіяни атакували Тернопіль. У місті сталися влучання у житлові багатоповерхівки, є загиблі та поранені.

«У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, сталися значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло», — повідомив український лідер Володимир Зеленський.