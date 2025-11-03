Росія зосередила всі сили на захопленні двох міст: аналітики розкрили деталі

Війна / © Associated Press

Російські війська продовжують посилювати наступальні операції в Покровську та його околицях з метою захоплення міста та ліквідації українського котла. Як українські, так і російські війська нещодавно здійснили тактичне просування в районі Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в південно-східному Покровську.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, показують, що українські війська завдали удару по двох російських солдатах на півночі Покровська, здійснюючи, за оцінкою ISW, інфільтраційну місію, яка не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій (ЗБД).

Українські військові джерела та російські мілблогери нещодавно заявили про те, що російські війська просочуються в північний Покровськ.

Російські мілблогери стверджують, що російські війська просунулися в північно-східному, центральному та південному Покровську; на півночі та південному сході Мирнограду; на південь від Гнатівки та Ріг (всі на схід від Покровська).

Російський мілблогер повідомив, що українські війська відвоювали територію на північ від Затишка (на північний схід від Покровська).

Український Генеральний штаб повідомив 2 листопада, що українські сили відбили 400 квадратних метрів у невстановленому районі на Покровському напрямку, ймовірно, маючи на увазі нещодавні тактичні контратаки на північ і північний захід від Покровська.

Російські війська, ймовірно, змінили пріоритети наступальних операцій у Костянтинівсько-Дружківському тактичному районі на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограду. Наступальна тактика росіян на Покровському напрямку призводить до високих втрат серед українських військових. Український унтер-офіцер (сержант), який діє на Покровському напрямку, нещодавно повідомив, що російські сили знизили інтенсивність атак на Костянтинівському напрямку після невдалої механізованої атаки 27 жовтня, а російський міл-блогер 1 листопада оцінив, що Росія, ймовірно, надасть пріоритет захопленню Покровська та Мирнограду, перш ніж відновити значні зусилля по захопленню Костянтинівки. Командир українського батальйону, що діє на Покровському напрямку, заявив 1 листопада, що російські штурмові підрозділи шукають шляхи обходу українських опорних пунктів у Покровську і проникають в український ближній тил, в той час як інші російські підрозділи — ймовірно, екіпажі безпілотників або артилерії, або піхота нижчої якості — працюють над знищенням українських опорних пунктів.

Командир заявив, що російські війська посилають ненавчених солдатів на штурм, щоб відволікти вогонь українських безпілотників і артилерії, розкриваючи позиції українських екіпажів безпілотників і артилерії, після чого підготовлена російська штурмова піхота намагається вступити з цими українськими екіпажами в ближній бій. Командир заявив, що російські війська регулярно атакують по одним і тим же маршрутам, що призводить до великих втрат. Командир заявив, що російські війська постійно вводять в бій нові підрозділи та надсилають підкріплення в цей район. Український військовий Telegram-канал опублікував зображення, що демонструють високу концентрацію російських жертв поблизу Родинського (на північ від Покровська), і пояснив високий рівень втрат ударами українських безпілотників.

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив 2 листопада, що підрозділи 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) зазнали настільки великих втрат особового складу, що зараз є небоєздатними і відходять, а на зміну їм приходять підрозділи 108-го мотострілецького полку і 68-го танкового полку (обидва — 150-та мотострілецька дивізія, 8-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ).

Українська партизанська група «Атеш», що базується в Криму, повідомила 1 листопада, посилаючись на джерела в бригаді, що підрозділи російської 74-ї мотострілецької бригади (41-а АК, Центральний військовий округ [ЦВО]) зазнають великих втрат і мають високий рівень дезертирства. Група «Атеш» зазначила, що бригада не відпочиває і не евакуює поранених з поля бою, що призводить до високого рівня втрат.

Для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.