Росія зосередилася на регіональних відключеннях світла: експерт пояснив чому

Електростанція / © Associated Press

Реклама

Російська армія змінила тактику повітряних атак, зосередившись на створенні регіональних енергетичних криз замість спроб роз’єднати загальнодержавну енергосистему. Для цього ворог щодня використовує близько 400 безпілотників, намагаючись перевантажити протиповітряну оборону в конкретних секторах.

Про це повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло для КИЇВ24.

За його словами, окупанти відмовилися від глобальних цілей на користь точкового тиску. Тепер удари максимально концентруються на окремих областях, де щільність ППО дозволяє ворогу «пробити» захист. Головна мета — спричинити тривалі відключення світла на рівні міст та районів.

Реклама

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначає, що загарбники маніпулюють вразливими місцями нашої оборони:

«Ворог використовує недостатню щільність нашої протиповітряної оборони, щоб перевантажувати її в окремих областях», — пояснив виконавчий директор.

За його словами, ситуація ускладнюється тим, що з 2025 року РФ, за підтримки Китаю, значно наростила темпи виготовлення ракетної зброї. Це змушує Україну шукати асиметричні та економічно вигідні методи протидії масованим нальотам БпЛА. Аби не витрачати дефіцитні та дорогі ракети на дешеві дрони-камікадзе, Повітряні сили та Сили оборони дедалі частіше використовують альтернативні засоби: зенітні дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи на гелікоптерах та легкомоторну авіацію.

Нагадаємо, у більшості регіонів України сьогодні вранці через критичне ускладнення ситуації в енергосистемі запровадили екстрені аварійні обмеження споживання. Причиною став вихід кількох об’єктів генерації у позаплановий ремонт на тлі наслідків масованих російських атак.

Реклама

Раніше ми писали, що потепління, яке йде до України, дещо знизить енергоспоживання і полегшить ситуацію із забезпечення українців електроенергією. Але графіки відключення світла можуть застосовуватися ще 2-3 роки.