Росія зранку атакує Україну балістикою: де лунали вибухи

Ракетний обстріл / © ТСН.ua

Російські загарбники в ніч проти 3 квітня завдали ударів балістичними ракетами по Харкову, а також Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це йдеться у повідомленні місцевої влади та військових.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунало щонайменше три вибухи.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєнубов заявив, що у Київському районі Харкова було зафіксовано чотири удари балістичними ракетами.

«За попередньою інформацією, чотири ворожі ракетні удари зафіксовано в Київському районі Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах також повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Павлограда на Дніпропетровщині та Запоріжжя.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що вибухи пролунали на території Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують вже майже добу завдавати ударів по Харкову.

Ми раніше інформували, що 2 квітня російські війська здійснили чергову серію атак безпілотниками на Харків.