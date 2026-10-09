Безпілотник.

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Уночі Росія атакувала Україну, але вранці 9 жовтня атака триває. Повітряна тривога жовтого рівня охопила низку областей. Рух реактивних БпЛА фіксують одразу на кількох напрямках. Зокрема, у західних областях.

Що відомо про ранкову атаку РФ на Україну — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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За даними Повітряних сил від вечора 8 жовтня РФ атакувала Україну дронами, запустивши 136 БпЛА типу Shahed (93 реактивні), «Гербера», імітатори типу «Пародія». Безпілотники летіли з чотирьох напрямків: Орла, Приморсько-Ахтарська, Донецька і Гвардійського.

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Станом на 08:00, силами ППО було збито/подавлено 114 БпЛА. Водночас зафіксовано влучання на восьми локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.

Вранішня атака РФ — що відомо

Наразі, станом на 09:00 зменшилася кількість регіонів, у небі над якими фіксують дрони. Про рух БпЛА повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Окрім того, існує загроза «Банденролі» для Харкова.

Зокрема, БпЛА із півночі Чернігівщини рухаються на північ Київської області, дрони прямують у напрямку Боярки, Борової і Димера. У регіоні сирени лунають в Обухівському районі — від 09:00, Фастівському — від 08:54, Бучанському — від 08:50, а також Вишгородському — від 05:17.

Крім того, дрони зафіксували на півдні Миколаївщини з акваторії Чорного моря, у напрямку Вільнянська Запорізької області, Ніжина на Чернігівщині та Дніпра.

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Мапа тривог станом на 09:00.

Зауважимо, станом на 07:00 Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух дронів одразу в кількох регіонах, зокрема на Житомирщині, Київщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Запоріжжі. У Києві крайня повітряна тривога тривала майже півтори години 06:50-08:17.

Реактивні безпілотники фіксували на підступах до низки населених пунктів Київської області, зокрема Гостомеля, Вишгорода, Бучі, Вишневого, Макарова. Крім того, БпЛА прямували до Дніпра, у напрямку Житомирщини і Рівненської областей.

Мапа тривог станом на 07:10 п’ятниці, 9 жовтня.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила безпілотниками. У низці регіонів лунали сирени. Зокрема, на заході країни.

Пізно ввечері 8 жовтня в Івано-Франківську пролунали вибухи. У результаті атаки РФ на місто виникла пожежа. У місті загинув чоловік.

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