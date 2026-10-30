Росія зранку запустила крилаті ракети по Україні: що відомо

Ворог атакує Україну / © Getty Images

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Уранці 30 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами. Одним із напрямків удару став Кременчук на Полтавщині.

Про ракетну загрозу повідомили Повітряні сили ЗСУ, закликавши мешканців міста негайно перейти до укриттів.

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«Крилаті ракети на Кременчук. Перебувайте в укриттях», — йдеться у повідомленні військових.

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Крім ракетного удару, російська армія продовжує атакувати українські регіони ударними безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у Києві пізно ввечері, 29 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.ʼ

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