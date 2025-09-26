Росія зранку завдає терористичного удару по Херсону

Ворог атакує КАБами Херсон / © Associated Press

Російські загарбники зранку, 26 вересня завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що атака ворога розпочалася близько 05:15 і тривала понад годину.

За попередньою інформацією в обстрілі міста бари участь щонайменше 6 літаків Су-34, які скинули бомби на центральний та інші райони міста.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя.

Ми раніше інформували, що загарбники атакували Ніжин ударними БпЛА, через влучання по об’єкту інфраструктури чимало людей залишилися без електропостачання.