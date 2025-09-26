ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Росія зранку завдає терористичного удару по Херсону

Зранку 26 вересня російські війська завдали серії ударів по Херсону за допомогою керованих авіабомб.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Ворог атакує КАБами Херсон

Ворог атакує КАБами Херсон / © Associated Press

Російські загарбники зранку, 26 вересня завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що атака ворога розпочалася близько 05:15 і тривала понад годину.

За попередньою інформацією в обстрілі міста бари участь щонайменше 6 літаків Су-34, які скинули бомби на центральний та інші райони міста.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя.

Ми раніше інформували, що загарбники атакували Ніжин ударними БпЛА, через влучання по об’єкту інфраструктури чимало людей залишилися без електропостачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
