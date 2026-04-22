Росія зрання атакувала великий обласний центр України: почались пожежі (фото, відео)

Атака дронами «Шахед» / © ТСН

Російські війська атакували Дніпро вранці 22 квітня. Через це у місті спалахнули кілька пожеж.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та місцеві телеграм-канали.

Під час ворожої атаки пабліки заявили про вибухи, після яких в одному з районів Дніпра помітили задимлення.

«Ворог атакував Дніпро. Сталося кілька пожеж. Попередньо, минулося без постраждалих», — написав Ганжа в Мережі.

За даними телеграм-каналів, сталося займання на території приватного будинку після падіння уламків дрона «Шахед».

Займання на території приватного будинку у Дніпрі / © із соцмереж

Задимлення у Дніпрі після атаки 22 квітня / © із соцмереж

Нагадаємо, вранці 17 квітня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. В області фіксували російські безпілотники, зокрема реактивні. Ганжа підтвердив, що у місті працювали сили ППО, та закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою.