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Росія зрання вдарила по обласному центру: загинули люди, «прилетіло» просто у будинок
На момент удару в будинку перебували троє людей: 14-річна дівчина, 49-річна жінка та 4-річна дитина.
Під ранок середи, 26 серпня, Росія завдала удару по Чернігову. Влучили в будинок, де перебували троє людей, двоє із них загинули. Серед жертв атаки — 4-річна дівчина.
Про це повідомляє Чернігівська міська рада.
За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, який майже знищено вогнем. На момент удару в будинку перебували троє людей: 14-річна дівчина, 49-річна жінка та 4-річна дитина.
Підлітка госпіталізовано до лікарні. Під час проведення пошукових робіт знайшли тіла жінки та іншої дівчинки.
Також через атаку пошкоджено господарські будівлі. Окрім того, пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч.
Атака РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, 26 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Цілі летіли в напрямку міста Сум. Також ще дві ракети пролітали через Сумську область у напрямку Полтавщини.
Також, Росія масовано атакувала Запоріжжя, застосувавши «Шахеди» та авіабомби: двоє людей загинули, троє дістали поранення, знищено СТО, автосалон та меблевий цех.