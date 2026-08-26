Росія зрання вдарила по обласному центру: загинули люди, «прилетіло» просто у будинок

Ракета / © Associated Press

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Під ранок середи, 26 серпня, Росія завдала удару по Чернігову. Влучили в будинок, де перебували троє людей, двоє із них загинули. Серед жертв атаки — 4-річна дівчина.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

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За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, який майже знищено вогнем. На момент удару в будинку перебували троє людей: 14-річна дівчина, 49-річна жінка та 4-річна дитина.

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Підлітка госпіталізовано до лікарні. Під час проведення пошукових робіт знайшли тіла жінки та іншої дівчинки.

Також через атаку пошкоджено господарські будівлі. Окрім того, пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 26 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Цілі летіли в напрямку міста Сум. Також ще дві ракети пролітали через Сумську область у напрямку Полтавщини.

Також, Росія масовано атакувала Запоріжжя, застосувавши «Шахеди» та авіабомби: двоє людей загинули, троє дістали поранення, знищено СТО, автосалон та меблевий цех.

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