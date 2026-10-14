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Росія зрання вдарила по Рівному: уражений житловий сектор, є поранені
У Рівному внаслідок чергової російської атаки поранення дістали троє людей.
Російські війська знову атакували Рівне. Внаслідок удару у місті постраждав житловий сектор, є поранені.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення дістали троє людей.
«Усі відповідні служби працюють. Разом з міською владою перебуваю на місці події», — зазначив Коваль.
Нагадаємо, вчора 13 жовтня через російську атаку спалахнула пожежа в корпусі Рівненського гуманітарного університету. Приміщення факультету музичного мистецтва сильно зруйновані, а серед працівників вишу є поранені.