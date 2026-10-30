Атака на Харків 30 жовтня — ворожий дрон влучив у торговельний центр / © ДСНС

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Російські війська вранці 30 жовтня завдали удару реактивним безпілотником по Харкову. Під атакою опинився Київський район міста. Постраждали дві людини.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Ворожий БпЛА влучив в один із торговельних центрів. На місці удару спалахнула пожежа.

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Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Згодом Терехов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 2.

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня та вранці російська армія атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками, спрямувавши основні удари на Київщину, Полтавщину та Дніпропетровщину.

В четвер, 29 жовтня, ворог завдав удару дроном по вокзалу у Дніпрі, внаслідок чого загинули 15 людей і 13 дістали поранення.

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Уночі проти 30 жовтня росіяни знову атакували залізничний вокзал Дніпра. Крім того, регіон знеструмлений через удари по об’єктах енергетики.

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