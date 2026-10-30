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Росія зрання вдарила по торговому центру великого міста, вирує пожежа — перші деталі
У Харкові російський реактивний дрон влучив у торговельний центр у Київському районі. На місці атаки виникла пожежа.
Російські війська вранці 30 жовтня завдали удару реактивним безпілотником по Харкову. Під атакою опинився Київський район міста. Постраждали дві людини.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Ворожий БпЛА влучив в один із торговельних центрів. На місці удару спалахнула пожежа.
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики надають їй усю необхідну допомогу.
Згодом Терехов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 2.
Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня та вранці російська армія атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками, спрямувавши основні удари на Київщину, Полтавщину та Дніпропетровщину.
В четвер, 29 жовтня, ворог завдав удару дроном по вокзалу у Дніпрі, внаслідок чого загинули 15 людей і 13 дістали поранення.
Уночі проти 30 жовтня росіяни знову атакували залізничний вокзал Дніпра. Крім того, регіон знеструмлений через удари по об’єктах енергетики.