Росія зрання вдарила по великому обласному центрі: є загиблий
Тіло чоловіка з-під завалів деблокували рятувальники.
Зранку російські терористи обстріляли Центральний район Херсона, убивши у власному будинку мирного мешканця.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram.
Тіло чоловіка з-під завалів деблокували рятувальники.
Співчуття рідним та близьким загиблого.
Ярослав Шанько також повідомив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населених пункти Херсонської громади.
«Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Зеленівка, Комишани. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, заклад дошкільної освіти, гуртожиток, готель, офісні приміщення», — зазначив очільник Херсонської МВА.
Внаслідок російських атак у Херсонській громаді четверо людей дістали поранення.
Нагадаємо, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на позиціях 34-ї бригади морської піхоти в мікрорайоні Корабел у Херсоні. Вона розповіла, як виживає один з найнебезпечніших обласних центрів України.