Росія вдарила по Дніпру / © Дніпропетровська ОВА

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Вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по Дніпропетровській області, під прицілом ворога опинилися Дніпро та його передмістя.

Про наслідки ранкової атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

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За словами Ганжі, внаслідок ворожої атаки у передмісті Дніпра зазнав пошкоджень житловий сектор. У приватних будинках понівечено дахи, вибито вікна та зруйновано паркани.

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За попередньою інформацією від місцевої влади, серед цивільного населення загиблих та поранених немає.

На місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків та фіксації чергового злочину РФ.

Раніше ми писали про те, як Росіяни КАБом атакували Дніпро. Ціла вулиця у місті перетворилася на руїни. Приватні оселі стали мішенню для російської керованої авіабомби. Постраждала літня жінка — її ушпиталили. Десятки сусідів на порозі зими зосталися просто неба.

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