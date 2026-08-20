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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1629
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Росія зрання вдарила просто по ринку у обласному центрі: багато поранених, перші деталі від влади

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Херсона, влаштувавши ранковий обстріл одного з ринків міста.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дим від ударів / Ілюстративне фото

Дим від ударів / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупанти зранку 20 серпня завдали удару по ринку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали п’ятеро мирних жителів.

Про це повідомила Херсонська МВА.

Близько 6:40 російські військові завдали удару по одному з ринків у Корабельному районі. Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей.

Серед поранених — дві жінки віком 54 та 35 років і троє чоловіків 38, 49 та 64 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу та проводять додаткові обстеження.

Нагадаємо, 19 серпня російські загарбники атакували дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона. Внаслідок удару загинули четверо людей. Поранення дістали п’ятеро людей — усі вони госпіталізовані з вибуховими травмами.

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