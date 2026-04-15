Росія зрання вдарила просто по зупинці у великому місті: загинула жінка (фото)
Російські війська завдали удару по Запоріжжю — під обстріл потрапила зупинка громадського транспорту, виникла пожежа.
Російські війська атакували Запоріжжя у ніч проти 15 квітня 2026 року, внаслідок чого під удар потрапила зупинка громадського транспорту. На місці спалахнула пожежа.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія вдарила по зупинці в Запоріжжі: є загибла (8 фото)
На жаль, у Запоріжжі загинула 74-річна жінка, яка перебувала у кіоску під час ворожої атаки.
Також раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ у місті було пошкоджене підприємство — за попередніми даними, тоді обійшлося без постраждалих.
Крім того, через обстріл у Запоріжжі загорілася автостоянка. На місцях працюють екстрені служби, інформація щодо наслідків уточнюється.
Пожежі, що виникали на місцях атак вже ліквідовані.
