Росія зрання вгатила по великому обласному центрі: "прилетіло" біля багатоповерхівки (оновлено)

Стовп диму

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Російські війська зранку 19 серпня атакували Харків. Ворожий безпілотник влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку, минулося без жертв чи потерпілих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про обстріл

Спершу повідомлялося, що РФ вдарила дроном просто по будинку.

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«Влучання ворожого бойового дрону «молнія» у багатоповерхівку у Салтівському районі», — написав мер.

Фахівці встановлюють усі наслідки атаки. Про можливих постраждалих та загиблих не повідомляється.

«Уточнюємо всі обставини», — додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА впав біля багатоквартирного будинку в Салтівському районі.

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«Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки російського безпілотника зафіксували влучання в автозаправну станцію. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, удар стався в Індустріальному районі Харкова. Інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки уточнювалася.

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