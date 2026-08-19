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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
684
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Росія зрання вгатила по великому обласному центрі: "прилетіло" біля багатоповерхівки (оновлено)

Росія зранку 19 серпня вдарила по багатоповерхівці у Харкові.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Російські війська зранку 19 серпня атакували Харків. Ворожий безпілотник влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку, минулося без жертв чи потерпілих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про обстріл

Спершу повідомлялося, що РФ вдарила дроном просто по будинку.

«Влучання ворожого бойового дрону «молнія» у багатоповерхівку у Салтівському районі», — написав мер.

Фахівці встановлюють усі наслідки атаки. Про можливих постраждалих та загиблих не повідомляється.

«Уточнюємо всі обставини», — додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що ворожий БпЛА впав біля багатоквартирного будинку в Салтівському районі.

«Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки російського безпілотника зафіксували влучання в автозаправну станцію. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, удар стався в Індустріальному районі Харкова. Інформація про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки уточнювалася.

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