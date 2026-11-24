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Росія зрання запустила по Україні нові цілі, частина полетіла на захід: де зараз небезпечно (мапа)
Російські окупанти зранку атакують Україну реактивними ударними безпілотниками, які вже фіксують у центральних, південних та західних областях.
Від ранку вівторка, 24 листопада, російські війська запустили по території України групи ударних безпілотників реактивного типу.
Про рух ворожих цілей та актуальні напрямки загрози повідомили в Повітряних силах ЗС України у Telegram.
За даними військових, станом на ранок безпілотники маневрують над кількома областями та тримають курс у бік центральних і західних регіонів країни:
Рівненщина: реактивний БпЛА залетів із Житомирської області та тримає курс на Рокитне.
Черкащина: дрон із Кіровоградщини рухався на південь Черкаської області (зокрема в напрямку селища Лисянка). Згодом ціль перемістилася на захід Черкащини з курсом на схід Вінницької області.
Вінниця та область: також зафіксовано реактивний БпЛА безпосередньо в напрямку Турбова та Вінниці. Ще один дрон на Вінницю з півночі.
Південь: ще один реактивний дрон помітили на північ від Миколаєва — він також тримає курс на захід.
Мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях до відбою. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 24 листопада завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого було зруйновано приватний житловий будинок, частково пошкоджено п’ятиповерхівку.