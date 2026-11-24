ППО працює по дронах / © tsn.ua

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Від ранку вівторка, 24 листопада, російські війська запустили по території України групи ударних безпілотників реактивного типу.

Про рух ворожих цілей та актуальні напрямки загрози повідомили в Повітряних силах ЗС України у Telegram.

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За даними військових, станом на ранок безпілотники маневрують над кількома областями та тримають курс у бік центральних і західних регіонів країни:

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Рівненщина: реактивний БпЛА залетів із Житомирської області та тримає курс на Рокитне.

Черкащина: дрон із Кіровоградщини рухався на південь Черкаської області (зокрема в напрямку селища Лисянка). Згодом ціль перемістилася на захід Черкащини з курсом на схід Вінницької області.

Вінниця та область: також зафіксовано реактивний БпЛА безпосередньо в напрямку Турбова та Вінниці. Ще один дрон на Вінницю з півночі.

Південь: ще один реактивний дрон помітили на північ від Миколаєва — він також тримає курс на захід.

Мапа тривог станом на ранок 24 листопада / © alerts.in.ua

Мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях до відбою. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 24 листопада завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого було зруйновано приватний житловий будинок, частково пошкоджено п’ятиповерхівку.

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