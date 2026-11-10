Росія зрання запустила по Україні реактивні дрони: частина летить на центр, де зараз небезпека (мапа)

Атака дронів / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Уранці вівторка, 10 листопада, російські окупаційні війська завдали чергового удару по території України, застосувавши зокрема реактивні безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

Реклама

За даними військових, перші реактивні БпЛА зафіксували близько 06:50 — вони зайшли з Брянської області РФ через північ Чернігівщини. Згодом ворожі швидкісні дрони змінили курс у напрямку центральних регіонів України:

Реклама

Черкащина: реактивний БпЛА пролітав повз Черкаси з північно-східного напрямку;

Київщина та Чернігівщина: реактивний дрон зафіксували в районі Бобровиці курсом на Бровари та Велику Димерку; знову реактивні БпЛА у напрямку Обухова, Узина.

Південь: окрім реактивних БпЛА, зафіксовано рух стандартних ударних дронів з півдня в напрямку Запоріжжя.

Харків: БпЛА у напрямку міста з півночі.

Мапа тривог станом на ранок 10 листопада / © alerts.in.ua

Мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила «двох стін» до відбою.

Сили оборони знешкодили 135 ворожих дронів, понад половина з них — реактивні

У ніч проти 10 листопада російські окупаційні війська завдали масованого удару по території України, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та 162 ударні й імітаційні безпілотники, значна частина яких була реактивними.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у Telegram.

За даними військових, пуск ракети здійснювався з району Міллерово (РФ), а дрони типу Shahed (зокрема 96 реактивних модифікацій), «Гербера» та імітатори «Пародія» запускали з Брянська, Орла, Шаталового, Міллерового та території тимчасово окупованого Криму (Гвардійське).

Реклама

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (з них 70 — реактивні), Гербера та дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще перебувають у повітрі, бойова робота триває», — зазначили у Повітряних силах.

Також у відомстві уточнили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 19 локаціях, ще на 9 локаціях впали уламки збитих цілей.

Новини партнерів

Новини партнерів