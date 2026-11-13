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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
572
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1 хв

Росія зрання запустила по Україні реактивні дрони: де зараз небезпечно

Ворожі безпілотники летять з декількох напрямків.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Атаки не припиняються

Атаки не припиняються / © Фото з відкритих джерел

Окупанти від самого ранку продовжили свої дронові атаки по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Де зараз є небезпека

  • Реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з Херсонщини.
    Реактивний БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Запоріжжя

  • БпЛА на Харків з півночі

  • Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс на південь

  • Реактивні БпЛА на півдні від Дніпра, курс на захід
    Реактивний БпЛА на південь Миколаївщини, курс на Одещину

Нагадаємо, російські війська атакували Вінницю, внаслідок обстрілу поранень зазнали дві жінки, у житловому будинку спалахнула пожежа.

Крім того, російські військові завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільних жителях Сумської області, унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

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