Росія зрання запустила по Україні реактивні дрони: де зараз небезпечно

Атаки не припиняються / © Фото з відкритих джерел

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Окупанти від самого ранку продовжили свої дронові атаки по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Де зараз є небезпека

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Реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з Херсонщини.

Реактивний БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на Запоріжжя

БпЛА на Харків з півночі

Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс на південь

Реактивні БпЛА на півдні від Дніпра, курс на захід

Реактивний БпЛА на південь Миколаївщини, курс на Одещину

Нагадаємо, російські війська атакували Вінницю, внаслідок обстрілу поранень зазнали дві жінки, у житловому будинку спалахнула пожежа.

Крім того, російські військові завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільних жителях Сумської області, унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

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