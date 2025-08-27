Росія зруйнувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«26 серпня, росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику. Була обстріляна збагачувальна фабрика ДТЕК Енерго. Внаслідок атаки була зруйнована будівля підприємства, суттєво пошкоджено технологічне обладнання, відбулося займання», - йдеться в ньому.

Зазначається, що внаслідок обстрілу працівники фабрики не постраждали.

Водночас через наближення лінії фронту та зростання загрози життю співробітників, компанія була змушена призупинити його роботу. Виробничі процеси були законсервовані для відновлення роботи після стабілізації безпекової обстановки, люди (окрім чергового персоналу) – забезпечені роботою на інших підприємствах компанії.

Раніше внаслідок ворожої атаки по українській енергетичній інфраструктурі загинув шахтар компанії ДТЕК.