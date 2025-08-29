Росія зупинить війну проти України лише за однієї умови: експерт назвав сценарій

Військовий аналітик Іван Ступак / © ТСН.ua

Кремлівському диктатору Володимиру Путіну подають спотворену інформацію про ситуацію на фронті та в економіці. За словами військового аналітика, ексспівробітника СБУ Івана Ступака, диктаторські режими мають особливість: вісника з поганими новинами або усувають, або не допускають до керівництва. Тому навіть найгірші звіти підносяться Путіну під «переможним соусом», щоб не напоротисяь на «гострі кути» поганих новин і гнів диктатора.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

Експерт зазначив, що в адміністрації Путіна навчилися лавірувати та вгадувати його настрій. Ступак вважає, що правду про ситуацію на фронті від диктатора повністю не приховують, але подають її так, ніби Україна все перебільшує, «мільйонних втрат немає», лише якихось 50–100 тисяч, що в масштабах населення Росії взагалі непомітно.

Він додав, що будь-яке уповільнення на фронті кремлівська кліка завжди пояснює діями «проклятих західних партнерів», без яких «Україна впала б набагато раніше». Тому у Путіна склалася «трошки викривлена» цілісна картина, і він до кінця не усвідомлює, наскільки сильно Росія загрузла на фронті та наскільки обмежені її економічні ресурси.

Ступак підкреслив, що за деякими повідомленнями, Путіну все ж доповіли реальну ситуацію в економіці. За його словами, російська економіка серйозно сповільнюється, і цього року замість запланованого зростання у 4% буде лише 1%. Аналітик наголосив, що економіка РФ переходить до так званої «холодної посадки», і проблеми в ній можуть стати єдиним стимулом для російської влади зменшити інтенсивність бойових дій.

«Економіка може „колапснути“, і вся Російська Федерація може накритися мідним тазом, як це зробив Радянський Союз свого часу. Можливо, економіка буде ключовим показником для зупинки цієї війни. Але, судячи з усього, не зараз», — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, Трамп заявив, що має намір організувати зустріч Зеленського і Путіна, щоб якнайшвидше завершити війну. Президент США підкреслив, що готовий для досягнення цієї мети використати економічні санкції.