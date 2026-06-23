Росіян погнали з Кінбурнської коси: дрони ЗСУ заблокували ворога та змусили тікати

Кінбурнська коса

Реклама

Успішні дії Сил оборони України призвели до повного логістичного колапсу окупаційних військ на Кінбурнській косі. Через заблоковані поставки пального, харчів та боєприпасів загарбники опинилися у безвиході та розпочали вивезення своїх підрозділів.

Ці дані, спираючись на звіти розвідки, офіційно верифікував очільник оперативно-тактичного угруповання «Одеса» полковник Денис Носіков, повідомляє видання «Херсон Онлайн».

Варто зазначити, що це перша заява представників армійського командування, яка на офіційному рівні засвідчує втечу росіян з коси. Раніше, а саме 8 червня, про початок відходу підрозділів 337-го полку РФ інформував партизанський рух «Атеш».

Реклама

«Зараз ми разом із силами та засобами старших начальників з УВ „Південь“ практично відрізали логістику окупантів на косі. Постачання боєприпасів, продовольства та пального фактично зупинене. Солдат без їжі та прісної води воювати не зможе. Тому, за даними розвідки, у них зараз іде евакуація», — сказав Носіков.

Що насправді відбувається на Кінбурській косі

337-й десантно-штурмовий полк РФ — основна бойова одиниця на Кінбурнській косі — опинився в логістичному колапсі. За даними агентів «Атеш», впроваджених у штаб угруповання «Дніпро», підрозділи відводяться від берегової лінії з північної та західної частин коси через декілька причин одночасно.

Перша — постачання повністю зупинене: у росіян немає ні боєприпасів, ні палива, ні їжі. Друга — критичні втрати особового складу: частину бійців ще раніше перекинули на Запорізький напрямок, де Росія відчуває гострий дефіцит піхоти, а поповнення не надходило жодного разу.

І третя причина — вогневі групи окупантів не справляються зі збиттям українських БпЛА, тому дрони ЗСУ методично знищують будь-який транспорт ворога, який намагається дістатись коси.

Реклама

Тим часом речник Сил оборони півдня Владислав Волошин підтвердив, що логістика суттєво ускладнена, але закликав не поспішати з висновками про повне виведення. За його словами, на косу ведуть дві дороги, і ЗСУ тримають обидві під вогневим контролем. Волошин заявив, що зараз відбувається зміна 337-го полку на окремий мотострілецький полк 58-ї армії РФ.

Кінбурнська коса розташована у Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Кінбурнська коса / © Deepstatemap

Географія надає косі стратегічне значення: хто контролює її — той контролює вхід у Дніпро і Південний Буг, а значить — підхід до портів Миколаєва і Херсона. Саме тому Росія тримала там війська попри всі труднощі постачання, а ЗСУ методично знищували кожен транспортний коридор.

Раніше ми повідомляли про те, що оборона Кінбурнської коси для росіян стала проблемною через логістичну ізоляцію та удари українських дронів.

Реклама

Новини партнерів