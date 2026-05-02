ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Росіянам влаштували “пекло” в Криму: вгатили по “Іскандерах” і залишили без “очей”

Українські воїни завдали ударів по засобах радіолокації противника та ракетних комплексах «Іскандер» на території окупованого півострова.

Богдан Скаврон
База окупантів у Криму

База окупантів у Криму. Ілюстративне зображення / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ніч проти 2 травня Сили оборони України завдали разючих ударів по низці військових об’єктів російської армії у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» (Дружне, ТОТ АР Крим).

Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію «МИС-М1» (Маяк) та радіолокаційну станцію «Подльот» (Євпаторія).

Окрім того, уражено три пункти управління БпЛА противника (Георгіївка, ТОТ Донецької обл.) та склад БпЛА (Новопетриківка, ТОТ Донецька обл.).

Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника у районі Кадіївки (ТОТ Луганської обл.) і склад боєприпасів у районі Іванівки (ТОТ Херсонської обл.).

Масштаби завданих збитків наразі уточнюють.

У Генштабі ЗСУ додали, що внаслідок попереднього удару Сил оборони, завданого 29 квітня, було знищено склад боєприпасів на аеродромі «Кача» (ТОТ АР Крим)

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», — наголосили у повідомленні.

Війна в Україні: ЗСУ пробивають тили окупантів

Нагадаємо, українські морські дрони у ніч проти 30 квітня уразили біля Керченського мосту два російські катери — сторожовий «Соболь» та протидиверсійний «Грачонок». Обидва судна були частиною системи охорони мосту, однак виконували різні завдання.

У Воронезькій області РФ українські військові успішно атакували ударний гелікоптер Мі-28 та багатоцільовий Мі-8, які перебували на землі під час технічного обслуговування.

