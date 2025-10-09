ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
67
1 хв

Росіяни активізували бої на Донбасі через наказ, а не через погоду — експерт Гетьман

Для росіян значно важливішим є дотримання термінів, визначених керівництвом, ніж реальна ситуація на фронті.

Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Російські війська посилили бойові дії на Донбасі не через погіршення погоди, а через чергові накази від вищого командування.

Таку думку в етері Еспресо висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман.

«Горить черговий дедлайн, швидше за все. Бо думати, що вони поспішають через дощі чи важкий ґрунт — це малоймовірно. Уже тиждень там йдуть опади з короткими перервами, земля важка, але командири високого чи середнього рівня на це не зважають — для них люди лише розхідний матеріал», — сказав він.

На думку Гетьмана, для росіян значно важливішим є дотримання термінів, визначених керівництвом, ніж реальна ситуація на фронті.

«Є певний термін, який поставив верховний їхній головнокомандувач. Якщо вони не вкладуться — полетять голови, погони. Тому й діють так, ніби це останній шанс. Тут можна знайти багато причин, але головна — це наказ згори», — пояснив ветеран.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на фронті біля Новомиколаївки у Сумській області та поблизу п’яти населених пунктів у Запорізькій області.

Ми раніше інформували, що російські мілблогери публічно скаржаться на відсутність води у підрозділах РФ у районі Юнаківки.

