- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни активізували наступ на Покровському напрямку: кадри з поля бою
Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного, де ведуться стрілецькі бої, та в напрямку Родинського.
Підрозділи російської окупаційної армії розпочали активні штурмові дії на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.
Про це повідомили на Facebook-сторінці 7 корпусу десантно-штурмових військ, який тримає оборону на одній з ділянок фронту.
Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного, де ведуться стрілецькі бої, та в напрямку Родинського. Окупанти намагаються діяти так званими «малими клешнями» та просуватися флангами.
Українські підрозділи блокують просування росіян до Гришиного зі сходу, водночас ворог намагається просуватися, уникаючи прямого заходу в селище.
Бійці 7 корпусу стримують штурми ворога на північних околицях Покровська та тримають оборону спільно із 1 корпусом НГУ «Азов» на напрямку Мирноград-Родинське.
«Противник активно використовує несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття переміщень і накопичення сил», — зазначили у повідомленні, опублікувавши відео боїв з ворогом.
Для послаблення вогневих можливостей противника Сили оборони завдають ударів по російській артилерії. Зокрема, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищила та пошкодила чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда.
Нагадаємо, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російська окупаційна армія готується до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, росіяни займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів.