Укрaїнa
874
Росіяни атакують газові об'єкти: де склалася критична ситуація

Складна ситуація також в областях, що близько до лінії фронту.

Олена Капнік
Газопостачання.

Газопостачання. / © Associated Press

Наразі особливо складна ситуація з газопостачанням у Херсоні, де ворожими обстрілами суттєво зруйновані енергооб’єкти. Окрім того, суттєві проблеми у прифронтових регіонах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

У Херсоні “Нафтогаз” забезпечив місцевих жителів 1750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, і постійно завозить додаткове обладнання.

Окрім того, каже очільниця Кабміну, особлива увага зараз прифронтовим областям: Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській.

“По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт. Після ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту”, - наголосила очільниця Кабміну.

Нагадаємо, вночі 17 січня РФ атакувала об'єкти видобутку газу. Під час атаки окупанти вдарили по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу. У компанії наголосили, що лише за цей тиждень сталося шість атак на інфраструктуру «Нафтогазу».

