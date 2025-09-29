- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 376
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакують Конотоп: влада повідомила перші деталі
У понеділок, 29 вересня, російська армія атакувала Конотоп у Сумській області. Під час тривоги, яку було оголошено о 09:56, у місті сталися вибухи.
Про це повідомили місцеві медіа.
Близько 11:00 кореспонденти “Суспільного” повідомили, що у Конотопі чутно звуки вибухів. Моніторингові чати попереджали про загрозу безпілотників.
Мер Конотопу Артем Семеніхін повідомив, що в результаті вибуху у Конотопі, окрім двох районів, відсутнє водопостачання
Новина доповнюється