Росіяни атакують Конотоп: влада повідомила перші деталі

Вибух. / © Associated Press

У понеділок, 29 вересня, російська армія атакувала Конотоп у Сумській області. Під час тривоги, яку було оголошено о 09:56, у місті сталися вибухи.

Про це повідомили місцеві медіа.

Близько 11:00 кореспонденти “Суспільного” повідомили, що у Конотопі чутно звуки вибухів. Моніторингові чати попереджали про загрозу безпілотників.

Мер Конотопу Артем Семеніхін повідомив, що в результаті вибуху у Конотопі, окрім двох районів, відсутнє водопостачання