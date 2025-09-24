ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
72
1 хв

Росіяни атакують Київщину дронами

На Київщині ППО працює по ворожих дронах

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Київ

Київ / © ТСН.ua

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.

На Київщині сили ППО збивають ворожі безпілотники

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

