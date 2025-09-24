- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакують Київщину дронами
На Київщині ППО працює по ворожих дронах
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.
На Київщині сили ППО збивають ворожі безпілотники
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.