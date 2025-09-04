Росіяни атакують Одесу дронами: в місті пролунала низка вибухів

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 вересня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів.

Про це у повідомленні у соцмережах повідомив мер міста Геннадій Труханов.

“Загроза застосування ударних БпЛА. Пересипський район та центр міста, будьте обережні! В місті чутно вибухи!”, - заявив він.

Монітори також зазначають про звуки вибухів в Одесі та на околицях.

“Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське. Одеса - перебувайте в укриттях!”, - заявили у Повітряних Силах ЗСУ.

