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- Укрaїнa
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Росіяни атакують Україну ударними дронами: названа траєкторія польотів
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 2 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
На заході від м.Чернігова - ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби щодо його збиття!
Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.
Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.
За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.
Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.