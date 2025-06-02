Росіяни атакують Україну ударними дронами: названа траєкторія польотів

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 2 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

На заході від м.Чернігова - ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби щодо його збиття!

Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.

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Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.

За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.

Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.