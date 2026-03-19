Росіяни атакують великий обласний центр: лунають вибухи, під ударом інфраструктура

Росіяни зранку 19 березня атакували інфраструктуру Запоріжжя. Є поранена людина.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Після удару РФ, констатував він, у деяких районах міста можуть спостерігатись перепади напруги. Фахівці вже працюють над покращенням ситуації.

«Попередньо, одна людина дістала поранень», — зазначив Федоров.

Згодом він деталізував, що постраждалий у тяжкому стані. На місце удару вирушили медики.

Як поінформував посадовець, через ворожий удар знеструмлено понад 38 000 побутових та ще близько двох тисяч юридичних абонентів.

Наразі критичні об’єкти переводять на резервні джерела живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу.

Станом на 08:27 електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів.

«Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів», — уточнив посадовець.

Нагадаємо, РФ завдала удару по Запоріжжю, зокрема — поблизу терміналу логістичного оператора. Під час атаки на робочому місці перебували працівники, більшість із них отримали поранення. Спочатку повідомляли про кількох постраждалих, але згодом їхня кількість зросла до восьми людей. У них зафіксовані контузії, порізи й травми різного ступеня тяжкості. Двоє перебували у стані середньої тяжкості.