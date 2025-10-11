Росіяни атакують залізницю: експерт попередив про нову серйозну небезпеку

Укрзалізниця. / © Укрзалізниця

Упродовж останніх тижнів російські війська почали атакувати залізничну інфраструктуру. Окупанти навіть цілять по локомотивах. Нещодавно такий інцидент стався у Полтаві.

Про розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі “24 Каналу”.

За його словами, вже була інформація, що РФ намагається вдосконалити власні безпілотники, аби вони могли на ходу бити по поїздах, щоб ускладнити українську логістику. Втім, наголосив Мусієнко, влітку 2022-го ворог також намагався вибити об'єкти залізничної інфраструктури - особливо підстанції.

“Логістика не стала. На щастя, у нас розвинена мережа шляхів сполученні. Але під загрозою зараз теж локомотивні депо. Ворог прагне створити проблеми з рухомим складом, аби було менше засобів для транспортування вантажів”, - каже Мусієнко.

Україна зараз шукає шляхи протидії, аби мінімізувати можливі наслідки.

Нагадаємо, останнім часом РФ атакує залізницю України. За останні кілька днів ворог обстрілював залізницю на Полтавщині, Одещині, Харківщині та Сумщині, що призвело до пошкоджень депо, колій та до жертв серед пасажирів і співробітників «Укрзалізниці».

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що пасажирські потяги у небезпеці. Він зауважує, російська армія атакує залізницю, бо це - основа економіки. За словами експерта, існує два способи захиститися від ударів по залізничній інфраструктурі. Зокрема, це засоби радіоелектронної боротьби.

