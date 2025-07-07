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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакують Запоріжжя дронами: є "прильоти", багато поранених

Запоріжжя зазнало шести ударів «Шахедами», внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, будівлю університету та підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами по Україні

Атака дронами по Україні / © ТСН.ua

Російські війська вранці 7 липня атакують Запоріжжя безпілотниками. У місті зафіксовані руйнування, поранені люди.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені. До відбою будьте у безпеці!» — закликав голова ОВА.

Згодом він уточнив, що за попередніми даними, через дронову атаку на місто постраждали щонайменше 10 людей.

Загалом ворог завдав по Запоріжжю шість ударів «Шахедами». Пошкоджені житлові будинки, будівля університету та підприємства міста.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре влаштували атаку по різних містах України. Так, у ніч проти 7 липня ворог запустив 4 ракети та 101 безпілотник. У 10 локаціях була зафіксовані «прильоти».

ТСН.ua зібрав усі подробиці нічної атаки на Харків, Київ та Одесу. Через російські удари загинули люди, сталися руйнування, виникли пожежі та затримуються поїзди.

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