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Росіяни атакувала Запорізьку область: виникла пожежа в дев’ятиповерхівці
За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.
У Запорізькій області росіяни атакували КАБами житлову забудову прифронтового Степногірська — виникла пожежа.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Унаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці. На щастя, люди не постраждали», — написав він.
Крім того, на АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона. Надзвичайники вже ліквідували займання.
Нагадаємо, у Харкові в результаті атаки безпілотника було пошкоджено підприємство у Салтівському районі міста. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.
Попередньо минулося без жертв та постраждалих.