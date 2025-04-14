Росіяни атакувала Запорізьку область: виникла пожежа в дев’ятиповерхівці

Наслідки атаки / © Getty Images

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У Запорізькій області росіяни атакували КАБами житлову забудову прифронтового Степногірська — виникла пожежа.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Унаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці. На щастя, люди не постраждали», — написав він.

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Крім того, на АЗС в Запоріжжі сталася пожежа через атаку ворожого дрона. Надзвичайники вже ліквідували займання.

Нагадаємо, у Харкові в результаті атаки безпілотника було пошкоджено підприємство у Салтівському районі міста. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.

Попередньо минулося без жертв та постраждалих.