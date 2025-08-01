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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Балаклію: удар припав на цивільне промислове підприємство

Ворожі дрони атакували Балаклію, спричинивши пожежу на території цивільного підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Унаслідок чергової ворожої атаки, здійсненої за допомогою ударних БпЛА, зафіксовано декілька влучань по території м. Балаклія

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

  • Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа. 

  • На щастя, постраждалих немає.

  • Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.

Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.

Відомо про загибель двох дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.

У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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