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Росіяни атакували Балаклію: удар припав на цивільне промислове підприємство
Ворожі дрони атакували Балаклію, спричинивши пожежу на території цивільного підприємства.
Унаслідок чергової ворожої атаки, здійсненої за допомогою ударних БпЛА, зафіксовано декілька влучань по території м. Балаклія.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.
Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа.
На щастя, постраждалих немає.
Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.
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