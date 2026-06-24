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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Балаклію: є загиблий

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна постраждала.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки обстрілу Балаклійської громади

Наслідки обстрілу Балаклійської громади

У ніч проти 24 червня російські війська завдали удару по житловому сектору Балаклії Харківської області.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За його словами, під ударом опинилися приватні житлові будинки міста.

«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу під вогнем опинилася приватні житлові забудови нашого міста. На жаль, внаслідок цієї цинічної атаки загинула одна людина. Ще одна особа зазнала гострої реакції на стрес», — йдеться у заяві.

Карабанов зазначив, що після ворожого удару на місці події оперативно розпочали роботу рятувальники, медики та інші профільні служби.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо завданих руйнувань.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.

Ми раніше інформували, що Армія РФ скинула шість авіабомб на Сумську громаду, в результаті чого є постраждалі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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