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РФ вдарила по житловій забудові в обласному центрі: є загиблий, кількість поранених зростає – останні дані (фото)
Ворожий удар припав на територію біля багатоповерхівки.
Росіяни завдали шість ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. Є загиблий та поранені.
Про це повідомила Регіна Харченко, секретарка Запорізької міської ради.
«На жаль, одна людина загинула. Це чоловік. Наразі семеро поранених, серед них — дитина. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти», — зазначила вона.
На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.
Спершу стало відомо про одного пораненого. Пізніше інформацію уточнили: внаслідок ворожої атаки є загиблий, а кількість постраждалих зросла.
Раніше повідомлялося, що Україну вночі 9 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що в Івано-Франківську ввечері 8 жовтня пролунали вибухи. У результаті атаки РФ на місто виникла пожежа, є загиблий.