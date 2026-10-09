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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вдарила по житловій забудові в обласному центрі: є загиблий, кількість поранених зростає – останні дані (фото)

Ворожий удар припав на територію біля багатоповерхівки.

Автори публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Росіяни завдали шість ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. Є загиблий та поранені.

Про це повідомила Регіна Харченко, секретарка Запорізької міської ради.

«На жаль, одна людина загинула. Це чоловік. Наразі семеро поранених, серед них — дитина. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти», — зазначила вона.

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.

Спершу стало відомо про одного пораненого. Пізніше інформацію уточнили: внаслідок ворожої атаки є загиблий, а кількість постраждалих зросла.

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Раніше повідомлялося, що Україну вночі 9 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Івано-Франківську ввечері 8 жовтня пролунали вибухи. У результаті атаки РФ на місто виникла пожежа, є загиблий.

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