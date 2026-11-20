Пожежа в будиноку-музеї Леоніда Кучми після влучання дрона / © Олександр Селіверстов

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вранці 20 листопада російський безпілотник влучив у будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине на Чернігівщині. Внаслідок удару в будівлі спалахнула пожежа. Також протягом доби окупанти атакували житлові будинки, ліцей та енергооб’єкт області.

Про це повідомили начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов та очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Реклама

За словами Селіверстова, у п’ятницю вранці близько 09:50 у селі Чайкине зафіксували ворожий удар, попередньо — FPV-дроном. Унаслідок атаки загорівся будинок-музей Кучми.

Реклама

Станом на цей момент інформації про потерпілих не надходило. Обставини та наслідки атаки уточнюються.

Водночас Чаус 20 листопада повідомив, що напередодні вранці російські війська атакували село в Михайло-Коцюбинській громаді. Вибух пошкодив вікна в ліцеї, житловому будинку та господарських спорудах.

У одному із сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок влучання дрона «Молнія» пошкоджень зазнали вікна та дах житлового будинку.

Увечері загарбники атакували «Геранню» житловий двоповерховий будинок у Мені. Внаслідок удару загорілася квартира на другому поверсі, а в усьому будинку пошкоджені вікна та фасад. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Реклама

Пізно ввечері через атаку дрона в одному із сіл Городнянської громади загорівся дах житлового будинку. Вранці 20 листопада удару зазнало одне з підприємств у самій Городні — там спалахнула складська будівля.

Крім того, на Чернігівщині знову зафіксували влучання в енергетичний об’єкт.

Наслідки ударів по Чернігівській області 19 листопада (5 фото) © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Що відомо про будинок-музей Леоніда Кучми

У Чайкиному на місці, де стояла дерев’яна батьківська хата Кучми, у 2000-2003 роках звели великий сучасний цегляний будинок. Він має площу близько 600 кв. м і фактично складається з чотирьох рівнів, хоча з вулиці має вигляд двоповерхового. На верхньому поверсі облаштували велику залу, яка використовується як загальнодоступна дитяча бібліотека. Інші приміщення мають житлове призначення. Кучма, за описами, зупиняється тут, коли приїздить на малу батьківщину.

Масована атака на Україну 20 листопада — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада та вранці росіяни здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши понад 490 повітряних цілей — ракети та дрони. Силам ППО вдалося збити або придушити 462 цілі, проте зафіксовано влучання у 23 локаціях, зокрема по об’єктах енергетики.

Реклама

У Києві пошкоджено три мости через Дніпро, об’єкти «Київводоканалу» та цивільну інфраструктуру, що спричинило перебої з водопостачанням та знеструмлення п’яти районів. У столиці загинули шестеро людей і 15 поранено, а на в області травмовано ще двох осіб та пошкоджено будинки.

У Львові атаки загинули двоє людей, ще 10 госпіталізовані; в місті пошкоджено енергооб’єкт, квитковий термінал станції «Скнилів» та гуртожиток.

На Дніпропетровщині під ударом опинилися Жовті Води, де поранено п’ятьох людей, та Кривий Ріг, де через пошкодження інфраструктури знеструмлено частину абонентів, котелень і лікарень.

Також атаковано Харків і область, де постраждали 10 людей і пошкоджено лікарню;

Одещину, де без світла залишилися понад 41 тис. споживачів;

Вінниччину й Житомирщину, де є пошкодження будівель і поранені.

Вибухи та робота ППО фіксувалися в Івано-Франківську та Хмельницькому.

Новини партнерів

Новини партнерів