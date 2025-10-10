Росіяни атакували Черкащину: перекрито рух греблею ГЕС

Ракетна атака / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 10 жовтня атакували Черкаську область. Ворог цілив по критичній інфраструктурі і наразі перекрито рух греблею гідроелектростанції.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Через російську атаку на Черкащину зафіксовані наслідки для інфраструктури області. Так, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Реклама

Російські окупанти також цілили по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС.

Необхідні служби працюють.

Деталі Табурець пообіцяв повідомили згодом.

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня Росія влаштувала масовано атаку на Україну ракетами і дронами. Ворог знову бив по енергосистемі.

Реклама

Наслідки атаки зафіксовані у Києві та області, у Черкаській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Там гриміли вибухи, зафіксовані руйнування, постраждалі та знеструмлення.

Зокрема, через ворожу атаку без світла опинилося пів Києва. Енергетики вже працюють за заживленням абонентів. А в Сумській та Чернігівській областях запроваджені графіки відключення світла.