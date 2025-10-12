Ворог вдарив по Чернігову дронами: зафіксовано вибухи, є поранені

Шахед

У неділю, 12 жовтня, російські війська атакували Чернігів безпілотниками, внаслідок атаки є поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.

За його словами, у місті було зафіксовано два вибухи. Внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей, одна людина перебуває у тяжкому стані та госпіталізована.

На місці працюють екстрені служби, інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у столиці та області за сьогодні два рази через ворожі безпілотники була оголошена повітряна тривога.