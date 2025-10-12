- Дата публікації
Ворог вдарив по Чернігову дронами: зафіксовано вибухи, є поранені
В місті пролунало два вибухи, постраждало п’ятеро людей, одна людина у тяжкому стані.
У неділю, 12 жовтня, російські війська атакували Чернігів безпілотниками, внаслідок атаки є поранені.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.
За його словами, у місті було зафіксовано два вибухи. Внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей, одна людина перебуває у тяжкому стані та госпіталізована.
На місці працюють екстрені служби, інформація щодо наслідків удару уточнюється.
